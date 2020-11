Covid in Campania: tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un focolaio di Covid 19 è scoppiato nella casa di riposo per anziani "Monsignor Umberto Altomare" di Teggiano, in provincia di Salerno. Positive sono risultate 9 persone, 5 ospiti e 4 dipendenti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

Un focolaio di Covid 19 è scoppiato nella casa di riposo per anziani "Monsignor Umberto Altomare" di Teggiano, in provincia di Salerno. Positive sono risultate 9 persone, 5 ospiti e 4 dipendenti. Già oggi due anziani ospiti saranno trasferiti al Campolongo Hospital di Eboli. Il focolaio si sarebbe sviluppato dopo la positività di un sacerdote ospitato per pochi giorni nella struttura prima di essere trasferito al reparto Covid del vicino ospedale di Polla.