Covid Campania, focolaio in casa di riposo nel Salernitano: 9 positivi

Cluster nella casa di riposo per anziani "Monsignor Umberto Altomare" di Teggiano, in provincia di Salerno, dove sono risultate positive 9 persone, 5 ospiti e 4 dipendenti. Già nella giornata di domani due anziani ospiti saranno trasferiti al Campolongo Hospital di Eboli. Il focolaio si sarebbe sviluppato a seguito della positività di un sacerdote ospitato per pochi giorni nella struttura prima di essere trasferito al reparto Covid del vicino ospedale di Polla.