Torre del Greco, donna uccisa nella sua abitazione: fermato il figlio

Una donna, B. C. di 55 anni, è stata uccisa nella sua casa di via dei Remaioli, a Torre del Greco, dove viveva con il figlio, F.C., di 33 anni. L'uomo, che avrebbe un vissuto problematico, sarebbe accusato dell'omicidio della madre avvenuto al culmine di una violenta lite udita dai vicini che hanno allertato le forze dell'ordine, sul posto sono giunti gli agenti di polizia. La donna era tornata a vivere con il figlio dopo essersi separata dal marito.

L'omicidio

La 55enne, stando alla prima ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stata colpita a calci e pugni. Sul corpo della vittima sarebbero inoltre presenti anche segni di un'arma da punta e taglio, forse un cacciavite. Il figlio, con un passato legato al mondo della droga e assistito da un centro Asl per persone affette da problemi psichici, è stato portato negli uffici del commissariato di via Sedivola per l'interrogatorio assistito dall'avvocato d'ufficio e alla presenza del pm incaricato dalla Procura di Torre Annunziata.