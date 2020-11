Maltempo, domani allerta arancione su parte della Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valevole per 24 ore a partire dalle 9 di domani, 20 novembre. Il livello di criticità sarà arancione e interesserà le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente di moderata o forte intensità. I venti tenderanno a divenire forti o molto forti, dal pomeriggio-sera, con possibili raffiche. Il mare tenderà a divenire agitato, soprattutto al largo, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti". Al quadro meteo è anche connessa una criticità arancione per dissesto idrogeologico diffuso. Sulle restanti aree della Campania il rischio idrogeologico sarà giallo. (LE PREVISIONI IN ITALIA - METEO A NAPOLI)