Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri, la vedova del "Boss delle Cerimonie", Antonio Polese, è morta dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Rita Greco aveva 80 anni ed era stata ricoverata nell'ospedale Cotugno di Napoli il primo giorno in cui si era sviluppato il focolaio nel comune di Sant'Antonio Abate all'interno del grand Hotel "La Sonrisa", di cui il marito, defunto qualche anno fa, era stato fondatore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:14 - Altri due giovani contagiati a Torre del Greco

Ancora due giovani positivi al Covid-19 a Torre del Greco (Napoli): sale a nove il numero complessivo dei casi registrati nell'ultima settimana nella città vesuviana. A comunicarlo è il Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba che in una nota precisa come si tratti ''dell'accertata positività di due giovani, rispettivamente di 21 e 22 anni, attualmente in isolamento domiciliare e asintomatici, di rientro da località turistiche italiane''.

9:01 - Santa Maria a Vico, sindaco e vice positivi

Un sindaco del Casertano, il primo cittadino di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, è risultato positivo al Coronavirus. Anche la sua vice Veronica Biondo è stata trovata positiva qualche giorno fa. È stato lo stesso Pirozzi a renderlo noto con un videomessaggio pubblicato su Facebook, in cui ha assicurato di essere in buone condizioni fisiche e di aver disposto la chiusura del Municipio per due giorni, 27 e 28 agosto, per permettere la sanificazione e lo screening a dipendenti, consiglieri e assessori. Sono intanto saliti a 250 i casi di positività al Covid nel Casertano.

07:30 - In Campania 135 positivi e un decesso in 24 ore

Sono 135 i positivi - di cui 71 casi di rientro (41 dalla Sardegna e 30 dall'estero) - su 3.026 tamponi: questi i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania riferito alle ultime 24 ore. Il totale dei positivi è di 6.111 unità mentre il totale dei tamponi è di 393.265. Una persona è deceduta; i guariti sono tre.