Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:34 - In Campania 130 nuovi positivi e due vittime

Sono 130 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati ieri in Campania. Di questi, 59 sono i casi di rientro (44 dalla Sardegna, 15 da paesi esteri). Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione, segnalando anche due vittime. Secondo il bollettino, i 130 nuovi casi sono emersi da un totale di 3.631 tamponi eseguiti. Il totale delle vittime del Covid-19 in Campania sale a 445, quello dei guariti resta fermo a 4.373.

7:28 - Belen Rodriguez a Capri, tampone all' arrivo

Belen Rodriguez, arrivata durante la notte a Capri, è stata sottoposta a tampone dai sanitari dell'ASL Napoli 1 Centro nella sua dimora, come previsto dalle ultime ordinanze per coloro che rientrano da Croazia, Malta, Grecia e Spagna. Proprio da una località spagnola, Ibiza, rientrava la showgirl Belen per trascorrere il week end sull' isola. In attesa dell'esito del tampone obbligatorio, Belen dovrà trascorrere la sua vacanza in una elegante villa a Marina Piccola.

7:21 - De Luca: "In condizioni attuali, impossibile aprire la scuola"

"Governare questa fase sarà difficile. Saremo chiamati a decisioni importanti tra una o due settimane. Nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole. Non so cosa saranno in grado di fare in due settimane, ma avremo scelte complicate da fare". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a un incontro dell'Ordine degli psicologi.