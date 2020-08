Coronavirus, De Luca: in condizioni attuali impossibile aprire scuole

"Governare questa fase sarà difficile. Saremo chiamati a decisioni importanti tra una o due settimane. Nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole. Non so cosa saranno in grado di fare in due settimane, ma avremo scelte complicate da fare". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a un incontro dell'Ordine degli psicologi. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA)

L'invito lanciato a Salvini

"A qualche esponente politico che ogni tanto viene da Milano a passare qualche giornata in Campania, in un ambiente gradevole e clima splendido, rilancio la mia sfida a un dibattito pubblico sulla sanità campana e quella delle regioni del nord", ha poi aggiunto De Luca rivolgendosi a Matteo Salvini - che oggi ha chiuso una tre giorni elettorale in regione - per chiedergli nuovamente ("lo faccio da anni, senza risposta") un confronto sui risultati in campo sanitario. "Già con le risorse attuali - dice l'uscente e ricandidato De Luca - oggi la Campania è in grado di affrontare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. Ma serve un'operazione verità, che dia a ogni cittadino di questo paese le stesse risorse", sottolinea tornando sui criteri di ripartizione del fondo sanitario nazionale. "Non chiediamo nulla di più, già oggi in queste condizioni vantiamo punte di eccellenza nazionali e internazionali. Gli americani hanno scoperto che l'ospedale migliore contro il coronavirus era il Cotugno, a Napoli".