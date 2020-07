Somma Vesuviana, sequestrata "centrale" di documenti falsi

In manette è finito un uomo di 64 anni per possesso e produzione di documenti falsi. Un centinaio i passaporti sequestrati dai militari

I carabinieri hanno scoperto una vera e propria "centrale" di passaporti contraffatti e altri documenti di identità, in un garage a Somma Vesuviana (Napoli). In manette è finito un uomo di 64 anni per possesso e produzione di documenti falsi. Un centinaio i passaporti sequestrati dai militari.

Il sequestro

Inoltre, sono stati sequestrati 31 macchinari utilizzati per la realizzazione dei documenti contraffatti e 16 cliché metallici con l'emblema dello stato italiano. La scoperta è avvenuta dopo che i militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell'abitazione dell'uomo.