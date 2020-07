Napoli, manifestazione lavoratori Whirlpool: “Salvaguardare lavoro”

Gli operai hanno tentato di entrare in autostrada da via delle Repubbliche Marinare, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine: non si sono registrate tensioni. Chiedono il rispetto degli accordi sottoscritti tra la multinazionale americana e il Governo nel 2018 e “soluzioni concrete”

Gli operai della Whirlpool di Napoli quest’oggi hanno lasciato la fabbrica, dopo aver programmato un'ora di sciopero a causa del nulla di fatto del tavolo convocato ieri dal Mise, a Roma, e sono scesi in strada con l’intento di manifestare. Hanno percorso via Argine fino a raggiungere via delle Repubbliche Marinare, dove hanno tentato di entrare in autostrada. I lavoratori sono però stati fermati – senza alcun tipo di tensione – da un cordone delle forze dell’ordine, che hanno impedito loro di occupare l’autostrada, come invece accaduto in altre manifestazioni passate.

Le richieste dei lavoratori

Gli operai, con striscioni e bandiere, hanno intonato cori in difesa del proprio lavoro: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna al lavoro”. I lavoratori, in particolare, hanno cheisto il rispetto degli accordi sottoscritti tra la multinazionale americana e il governo nell'ottobre 2018 e "soluzioni concrete" per salvaguardare i livelli occupazionali. Se davvero la fabbrica, così come prospettato dall'azienda, dovesse chiudere il prossimo 31 ottobre, resterebbero senza lavoro circa 430 operai.