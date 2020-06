Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un caso positivo, in Campania, su 1.686 tamponi esaminati. Sono i dati resi noti dall'Unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi è di 4.666 persone su un totale di 279.246 tamponi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:26 - Mondragone, Salvini: "Ieri volavano uova e sassi ma in pochi giorni tornerò"

"Ieri in piazza volavano sassi, uova, bastoni, ma i violenti non ci fermeranno. Nell'arco di pochi giorni tornerò". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Radio Crc, dopo la sua visita di ieri a Mondragone, in provincia di Caserta, tra le contestazioni. "Ci sono state aggressioni - ha detto Salvini - ai cittadini e ai poliziotti. Quello non è ragionamento politico. È un idiota anche chi lancia immondizia, si può non essere d'accordo ma bisogna rispettare gli altri cittadini".

7:36 - In Campania un caso positivo e nessun decesso

Un caso positivo, in Campania, su 1.686 tamponi esaminati. Sono i dati resi noti dall'Unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei positivi è di 4.666 persone su un totale di 279.246 tamponi. Zero i decessi registrati (431 il totale) e due le persone guarite (il totale è di 4.073).