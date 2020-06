Scafo affonda al largo di Capri: salvi 4 ragazzi a bordo

Un piccolo natante da diporto con a bordo quattro giovani è colato a picco nel pomeriggio dopo aver imbarcato acqua al largo di Capri (nel Napoletano). I quattro occupanti provenivano da Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), dove avevano noleggiato lo scafo per passare una giornata in mare. L’incidente ha fatto partire la richiesta di soccorso raccolta dalla Capitaneria di Porto di Capri, che ha fatto partire con urgenza la motovedetta CP 868, la quale fa parte dell'operazione estiva "mare sicuro".

Il salvataggio

Nel frattempo, però, gli occupanti dello scafo - due ragazzi e due ragazze (tre di loro minorenni) - sono stati soccorsi dall'equipaggio di un motoscafo che transitava nei pressi, e all'arrivo della motovedetta sono stati fatti trasbordare, mentre, allertato dalla Capitaneria di Porto, il personale medico del 118 li attendeva al porto di Marina Grande. I sanitari, dopo aver effettuato il primo intervento, hanno provveduto a trasferire i quattro giovani all'ospedale Capilupi, da cui sono stati dimessi in buone condizioni.

Il recupero del relitto

Intanto la motovedetta della Capitaneria è ritornata nella zona dell'affondamento per individuare la posizione del relitto e monitorare l'area per verificarne l'assenza di elementi di inquinamento in atto. Dopo aver accertato che giaceva a 30 metri di profondità sul fondale, l'imbarcazione è stata messa in sicurezza in vista delle operazioni di recupero in programma domani.