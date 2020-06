Napoli, picchia madre e padre poi si barrica in casa: arrestato 39enne

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il padre dell’aggressore è stato soccorso dal personale del 118 chiamato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Napoli per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Secondo quanto ricostruito, ha aggredito la madre e poi si è barricato in casa dove ha malmenato anche il padre.

L’arresto

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono intervenuti nel Rione Cesare Battisti dove sono stati fermati in strada da una donna che lamentava di essere stata picchiata dal figlio. L’uomo nel frattempo si era barricato in casa con il padre. I poliziotti sono riusciti a entrare nell'abitazione, hanno arrestato il 39enne e hanno chiesto l'immediato l'intervento del personale del 118 che ha soccorso il padre dell'aggressore.