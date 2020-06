Minaccia la sorella con due coltelli: arrestato 45enne nel Casertano

A dare l’allarme è stato l’anziano padre dei due fratelli, un 81enne che, avendo assistito alla scena, è sceso in strada per chiedere aiuto. In seguito ha raccontato di essere stato lui stesso vittima di maltrattamenti da parte del figlio in passato

Un uomo di 45 anni ha minacciato la sorella, di un anno più grande, puntandole due grossi coltelli all’addome durante una lite e per questo è stato arrestato. E’ successo a Vitulazio, nel Casertano. A dare l’allarme è stato l’anziano padre dei due fratelli, un 81enne che, avendo assistito alla scena, è sceso in strada per chiedere aiuto.

L'arresto

L’uomo, disperato, ha attirato l’attenzione di un appuntato scelto dei carabinieri libero dal servizio, che è subito intervenuto. L’aggressore intanto era uscito in strada a sua volta inseguendo la sorella. A quel punto è stato bloccato e disarmato. Poco dopo sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vitulazio, che hanno rinvenuto i due coltelli e soccorso la donna. Il 45enne ha opposto resistenza ma è stato definitivamente bloccato dai militari. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata con armi. L’anziano genitore ha raccontato ai militari di essere stato lui stesso vittima di maltrattamenti da parte del figlio, ma di non averli mai denunciati.