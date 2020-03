Tentano di rubare in deposito di detergenti: un arresto nel Napoletano

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni e denunciato in stato di irreperibilità il complice, già identificato, con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento. I due erano stati sorpresi dai militari mentre cercavano di rubare detergenti in un deposito di Afragola, in provincia di Napoli, sequestrato lo scorso agosto.

Il furto sventato

In quella circostanza, i carabinieri avevano notato dei movimenti sospetti nei pressi del capannone mentre percorrevano corso Meridionale. Una volta entrati avevano trovato i due intenti a portare via le confezioni di detergente. Il 33enne è stato bloccato dopo una breve fuga, il complice, invece, è riuscito a scappare. Il primo è stato posto agli arresti domiciliari e, ora, è in attesa di giudizio. Il complice risulta ricercato.