L'Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto l'esito delle analisi sui tamponi eseguiti ieri per accertare la positività al Covid-19. Risultano 170 nuovi casi su 1086 tamponi eseguiti, per un totale di 1752 contagi totali. A Napoli è morto un autista del 118 positivo al coronavirus.

10:47 - Sindaco di Pozzuoli: "Quattro nuovi casi"

A Pozzuoli, negli ultimi due giorni, si sono registrati 4 nuovi casi. Lo rende noto il sindaco, Vincenzo Figliolia sul proprio profilo Facebook. In corso da parte dell'Asl Napoli 2 Nord la ricostruzione del link epidemiologico delle persone colpite da contagio. In totale nel capoluogo flegreo dal 1 marzo, giorno in cui si è registrato il primo evento da Covid 19, si sono avuti 24 casi, di cui 17 sono in cura, tre in struttura sanitaria e 14 in isolamento domiciliare, una persona guarita, due in via di guarigione e 4 decessi. "Oggi stiamo scontando gli errori di chi non ha rispettato le direttive per tutelare la salute di noi tutti, tra persone rientrate dalle aree del focolaio e persone che hanno continuato con normalità la propria vita. Qui si rischia di fermarlo il futuro se non ci atteniamo scrupolosamente a tutte le prescrizioni!", ha sottolineato Figliolia.

10:46 - Il sindaco di Torre del greco: "Primi due guariti"

"Abbiamo i primi due guariti dal Coronavirus anche a Torre del Greco''. Lo dichiara il sindaco della città del Napoletano, Giovanni Palomba, dopo il consueto aggiornamento con l'Asl Napoli 3 Sud, condiviso dal Centro operativo comunale in seduta permanente a palazzo Baronale. Scende così a 41 il dato complessivo dei cittadini positivi certificati: 19 sono quelli ospedalizzati, con il ritorno a casa di un cittadino, e 22 le persone poste in isolamento presso la propria abitazione. ''Finalmente una buona notizia anche per la nostra comunità - prosegue Palomba -. Dobbiamo tuttavia continuare ad osservare, con intransigenza e rigore, i dispositivi governativi''.



9.01 - Campania, 170 nuovi positivi

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto l'esito delle analisi sui tamponi eseguiti ieri per accertare la positività al Covid-19. Risultano 170 nuovi casi su 1086 tamponi eseguiti, per un totale di 1752 contagi totali. In particolare all'Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 426 tamponi di cui 73 risultati positivi; Ospedale Ruggi di Salerno: esaminati 242 tamponi di cui 16 risultati positivi; Ospedale Moscati di Aversa: sono stati esaminati 25 tamponi, nessuno è risultato positivo; Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 117 tamponi, di cui 21 risultati positivi; Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 63 tamponi di cui 16 risultati positivi; Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli: sono stati analizzati 67 tamponi di cui 13 risultati positivi; Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: sono stati esaminati 62 tamponi di cui 11 risultati positivi; Azienda ospedaliera San Pio di Benevento: sono stati esaminati 25 tamponi di cui 10 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 59 tamponi di cui 10 risultati positivi.

8.01 - Morto autista del 118 a Napoli

E' morto ieri nell'ospedale di Pozzuoli E.L., 46 anni, autista del servizio 118 della Asl Napoli 2 Nord per conto di una associazione di volontariato, positivo al coronavirus. Secondo la Asl era giunto in ospedale in condizioni molto gravi anche a causa di patologie pregresse. La sua morte riaccende il dibattito sulla sicurezza degli operatori: i sindacati di categoria tornano a chiedere misure di protezione più rigorose per chi opera in prima linea. Replica la Asl Napoli 2 Nord: "Gli equipaggi del 118 effettuano gli interventi di soccorso sulla base di una valutazione telefonica della Centrale che segnala eventuali casi di pazienti COVID19, così da permettere agli operatori di indossare le tute di contenimento, i visori, le maschere, i guanti e i calzari. Per tutti gli altri casi, l'ASL ha dato indicazione a medici, infermieri, autisti e volontari di indossare sempre la mascherina di protezione e i guanti. Tali presidi vengono assicurati dall'Azienda anche ai volontari".

8.00 - La Regione proroga sospensione attività fino al 14 aprile

Fino al 14 aprile prossimo - ferme restando le misure statali e regionali vigenti - in Campania il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca ha prorogato la sospensione delle attività e dei servizi di ristorazione, di pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, e la consegna a domicilio dei loro prodotti. La nuova ordinanza limita le consegne per i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità. Le consegne a domicilio possono essere effettuate soltanto per prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi Dispositivi di Protezione individuale. E' vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche di generi alimentari. Sono esclusi dal divieto - precisa l' ordinanza di De Luca - i negozi che si trovano nelle aree mercatali.