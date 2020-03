Napoli, operaio chiede di essere regolarizzato: imprenditore gli spara

Un imprenditore, 40enne di Varcaturo, ha litigato con un ex dipendente, che voleva essere pagato per dei lavori effettuati ed essere regolarizzato, e al culmine della lite lo ha ferito a una gamba con due colpi d'arma da fuoco. È avvenuto nel Napoletano dove i carabinieri hanno fermato l'imprenditore.

Le indagini

La vittima, un cittadino extracomunitario di 55anni, è stata trovata dai militari, in seguito ad una segnalazione, in via Licola Mare. I carabinieri, supportati dai militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, hanno rinvenuto due bossoli sul luogo della sparatoria e arrestato il presunto responsabile. Dalle indagini è emerso anche che l'imprenditore aveva già minacciato il suo ex dipendente tentando di obbligarlo a ritirare una vertenza sindacale presentata in passato. Il 55enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 30 giorni per la frattura di tibia e femore.