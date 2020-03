Sono 749 i casi positivi in Regione registrati al termine della giornata di ieri. In 24 ore sono risultate contagiate 108 persone. Nel frattempo, proseguono i controlli delle forze dell'ordine nel territorio campano: tre giovani sono stati sorpresi in spiaggia a Salerno da un elicottero dei carabinieri. Il sindaco di Monte di Procida (in provincia di Napoli), Giuseppe Pugliese, "blinda" il paese: vietato entrare e uscire, fatta eccezione per le motivazioni contenute nel decreto per l'emergenza coronavirus. Un sacerdote e altre quattro persone sono state denunciate a San Gennaro Vesuviano (nel Napoletano) per aver celebrato un battesimo. Denunciati nella medesima provincia anche un 71enne di Ischia, che stava prendendo il sole in spiaggia, per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e false dichiarazioni, e un 48enne di Acerra per manovre speculative su merci, poiché produceva mascherine presso la propria abitazione (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

9:48 - Acerra, produceva mascherine in casa: denunciato

Un 48enne di Acerra, che aveva organizzato una produzione di mascherine presso la propria abitazione, è stato denunciato per manovre speculative su merci. I militari hanno perquisito la sua abitazione e trovato 22 mascherine e il necessario per la produzione di nuove protezioni. Secondo gli inquirenti l’uomo aveva inserito degli annunci pubblicitari online per attirare gli acquirenti.

9:25 - Prendeva il sole a Ischia: denunciato 71enne

I carabinieri forestali della stazione di Casamicciola (in provincia di Napoli) hanno denunciato un 71enne di Ischia (nel Napoletano), trovato lungo la spiaggia dei Maronti a prendere il sole, per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e false dichiarazioni. Sul modulo di autocertificazione, l’anziano ha dichiarato di essere fuori casa per esigenze lavorative e di essere impiegato in una ditta che ripara distributori automatici di snack. L'uomo, interrogato dai militari, si è giustificato dicendo di aver trovato il bar dove avrebbe dovuto lavorare chiuso e di aver approfittato della bella giornata per godersi la spiaggia deserta.

9:22 – Battesimo nel Napoletano: denunciato prete

Un sacerdote ed altre quattro persone sono state denunciate a San Gennaro Vesuviano (in provincia di Napoli) per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità inerente al decreto per il coronavirus. I carabinieri della locale stazione si sono recati in una chiesa della zona e hanno trovato il parroco che stava celebrando il battesimo di un bambino insieme al padrino, a un fotografo e ai due genitori.

7:45 – Vietato entrare e uscire da Monte di Procida

Il sindaco di Monte di Procida (nel Napoletano), Giuseppe Pugliese, con un'ordinanza emessa nel tardo pomeriggio di ieri, ha interdetto gli ingressi e le uscite dal Comune flegreo. Stando al provvedimento, sarà possibile lasciare il territorio, o accedervi, solo per accertati casi lavorativi, di necessità e di salute. Pugliese, nei giorni scorsi, aveva bloccato l'accesso agli arenili di Miliscola e Torregaveta e all'area del porticciolo di Acquamorta. I quattro accessi al paese sono presidiati dalla polizia municipale, coadiuvata dai volontari della Protezione Civile. Monte di Procida, al momento, è l'unico dei quattro Comuni flegrei che non ha fatto registrare persone colpite da contagio.

7:30 – Giovani in spiaggia a Salerno sorpresi dai carabinieri

Alcuni cittadini, nella giornata di ieri e nonostante i divieti imposti dal decreto per l’emergenza coronavirus, si sono recati in spiaggia a Salerno. A sorprenderli è stato l’elicottero del settimo Elinucleo Carabinieri di Pontecagnano Faiano (nel Salernitano), nell’ambito di un controllo del litorale disposto per stanare chi non rispetta le prescrizioni. Il velivolo, intorno alle 13, si è abbassato all’altezza del Porticciolo di Pastena, sorprendendo tre giovani che stavano prendendo il sole sugli scogli. Le persone che erano in spiaggia sono state allontanate.

7:15 – Salgono a 749 i casi positivi in Campania

Il numero totale dei casi positivi in Campania sale a 749, di cui 108 nuovi casi nella giornata di ieri. Lo rivela l'Unità di Crisi della Regione Campania, alla luce di diversi dati emersi nella serata in varie strutture sanitarie del territorio. Presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno di Napoli 182 tamponi, di cui 26 risultati positivi. Presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, invece, ne sono stati verificati 48, di cui 4 positivi. Nel nosocomio napoletano San Paolo, 39 e 9 positivi. Nel centro di riferimento napoletano della Federico II, 48 e 4 positivi. Al Sant'Anna di Caserta, 61 e nessun positivo. Al Moscati di Avellino, 40 e 8 positivi. Per questi 51 positivi si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Data ultima modifica 20 marzo 2020 ore 09:53