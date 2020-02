Furto al cimitero di Ercolano: rubate 5 porte da cappelle di famiglia

Alcuni ladri si sono introdotti nel cimitero di Ercolano (in provincia di Napoli) e hanno portato via cinque porte in metallo da altrettante cappelle di famiglia, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce. Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti del camposanto all'orario di apertura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il sindaco: “C’è chi non ha rispetto neanche dei morti”

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, sul proprio profilo Facebook ha postato le foto dei danni e ha commentato: "In un periodo delicato come questo, c'è chi non ha rispetto neanche dei morti. Siamo da questa mattina al cimitero insieme ai carabinieri per fornire tutte le indicazioni su questa situazione che è stata trovata dai dipendenti. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso e sono state acquisite le immagini della videosorveglianza. Mi auguro che questa gentaglia si trovi prima o poi a fare i conti con la propria coscienza. Continueremo la nostra campagna di interventi, con l'assessore Ciro Riccio, per migliorare le condizioni del cimitero. In questo momento, faccio una preghiera per tutti i defunti che sono in quei loculi così barbaramente saccheggiati e un abbraccio ai loro familiari".