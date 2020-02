Presunta violenza su figlio disabile: arrestato padre nel Napoletano

Un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri a San Gennaro Vesuviano (in provincia di Napoli) con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato portato in un carcere del capoluogo campano. L’uomo avrebbe aggredito più volte il figlio disabile di 24 anni, provocandogli in taluni casi anche ferite.

La vicenda e l’arresto

Il 42enne avrebbe infatti picchiato il figlio disabile, con il quale convive, provocandogli delle lesioni. I militari sono intervenuti la scorsa notte nell'abitazione della famiglia e hanno trovato il giovane in stato di agitazione e ferito alla testa. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata aggredita dal padre. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale dal personale sanitario giunto sul posto, dove gli sono stati riscontrati un trauma cranico, graffi ed edemi guaribili in dieci giorni (salvo complicazioni). A quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, questo sarebbe stato solo l'ultimo caso avvenuto all'interno del nucleo familiare, dove si sarebbero già verificati altri episodi di violenza da parte del genitore nei confronti del 24enne, che aveva denunciato in passato l'uomo.