Coronavirus, annullato per precauzione il Carnevale a Benevento

"In via precauzionale a Benevento è stata annullata la manifestazione del Carnevale in programma per domani", lo ha annunciato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al termine della riunione a Palazzo Mosti con i vertici della sanità locale. Dall'incontro è emerso che "nel Sannio si è attrezzati in caso vi fosse necessità di affrontare casi di malattia da coronavirus".

La Asl: “Non ci sono casi di coronavirus nel Sannio”

"Al momento - ha detto il direttore generale della Asl di Benevento Gennaro Volpe - non ci sono casi di coronavirus nel Sannio. Siamo vigili sul territorio e stiamo monitorando 5 persone del posto, le cui condizioni di salute sono buone, che hanno dichiarato di aver soggiornato per qualche giorno nell'area dei focolai individuati nel Nord Italia".