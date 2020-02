Sette morti e 231 contagi: questo il bilancio del coronavirus in Italia: 173 casi e 6 vittime in Lombardia; 33 casi e una vittima in Veneto; 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige ( TUTTI I NUMERI E LE MISURE ADOTTATE ). Test su una donna di Bergamo a Palermo. Risultato positivo un medico italiano in vacanza a Tenerife. Controlli su un'altra italiana in Cile. Rientrati gli italiani che non sono voluti sbarcare alle Mauritius, che imponevano la quarantena. La paura svuota intanto le città del Nord Italia ( VIAGGI SOSPESI VERSO L'ITALIA ). Stop e ritardi per molti treni . Ed è corsa agli accaparramenti nei supermercati; rincari record sul web. Il premier Conte richiama le Regioni: "Un ospedale non ha seguito il protocollo". La replica di Fontana parla di proposta "irricevibile".