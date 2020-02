Maltempo, allerta meteo in Campania per vento e mareggiate

La protezione civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per venti forti e mare agitato valevole a partire dalle 16 di oggi e fino alle 22 di domani. L'avviso riguarda la Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele.

Le previsioni

I venti saranno generalmente forti dai quadranti occidentali. Le aree maggiormente interessate saranno quelle appenniniche della Campania centro-settentrionale dove si prevedono "venti forti da Ovest-Sud-Ovest con locali raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domani, 11 febbraio". Sulla fascia costiera, con particolare riferimento alle isole del Golfo e alle coste esposte "possibili forti raffiche dai quadranti occidentali, a partire dalla serata. Mare agitato con possibili mareggiate".

Parchi chiusi e scuole aperte a Napoli

Parchi chiusi domani a Napoli, mentre scuole e cimiteri resteranno aperti, lo ha reso noto il Comune, sulla base dell'avviso di allerta della protezione civile regionale. In una nota, il Comune di Napoli "raccomanda di seguire attentamente le norme comportamentali in caso di vento, riportate sul sito web: Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; Osservare particolare prudenza negli spostamenti.

Le restrizioni per gli istituti

Il Servizio Tecnico Scuole raccomanda ai dirigenti ccolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici con presenza di alberature e non utilizzare le attrezzature e le aree destinate ad attività ludiche all'aperto fino alla validità dell'allerta meteo".