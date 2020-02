Guardia di finanza scopre evasione fiscale milionaria nel Salernitano

La guardia di finanza di Salerno ha scoperto un’evasione fiscale di un milione di euro da parte di due società con sede a Sala Consilina. I militari hanno posto sotto sequestro titoli obbligazionari, un immobile, disponibilità finanziarie su conti correnti e quote societarie per un totale di circa 500 mila euro nei confronti di tre persone accusate, a vario titolo, dei reati di indebite compensazioni e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’attività investigativa

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno preso il via da una verifica fiscale eseguita nei confronti delle due società, gestite di fatto da un noto commercialista del posto, che fornivano manodopera per le pulizie e per il facchinaggio a diverse aziende lombarde. Per entrambe sono state accertate un’ingente evasione dell'Iva e la sistematica compensazione di debiti tributari con crediti d'imposta del tutto inesistenti pareggiando così i contributi previdenziali ed assistenziali di ciascun lavoratore, tra l'altro assunti con procedure irregolari.