Salerno, fiamme sprigionate dal camino: morta anziana di 86 anni

Una donna di 86 anni è morta a Sala Consilina, nel Salernitano, a causa delle fiamme sprigionate dal camino della propria abitazione. La tragedia si è consumata in via Grammatico, nel centro storico della cittadina. L'anziana era seduta accanto al camino quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita da una fiammata. A far scattare l'allarme la figlia della 86enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, ma ogni soccorso si è reso inutile.