Napoli, arrestato a Ponticelli 49enne latitante dal 1998

Un uomo di 49 anni, M. B., latitante dal 1998 dopo due condanne definitive per traffico internazionale di droga emesse dai tribunali di Cuneo e Siena, è estato arrestato sabato mattina a Napoli nel quartiere Ponticelli. L'operazione è stata compiuta dagli agenti di polizia della Squadra Mobile di Cuneo e Napoli, insieme ai colleghi dello servizio centrale operativo. L'uomo, di origini albanesi, ora è in carcere a Secondigliano per scontare una condanna definitiva a otto anni e quattro mesi.

L'arresto nel 1998

Il 49enne era stato fermato nel Cuneense nel 1998 insieme a un albergatore di Bra, un impiegato di Farigliano e alcuni connazionali: viveva a Bra dove aveva costruito una rete che "importava" la droga dall'Albania alla Puglia con i gommoni e poi fino in Piemonte. Era l'operazione "Besa", che in albanese significa giuramento, condotta dalla direzione antimafia di Torino. L'operazione nel maggio del 1997 aveva portato al sequestro di duecento chili di marijuana, destinati al mercato delle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino. La droga era stata sequestrata in un posto di blocco al casello dell'autostrada di Asti Est sulla Torino-Piacenza: era nel doppiofondo di un un camion che ufficialmente trasportava pesce e altri generi alimentari.