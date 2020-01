Napoli, accoltella il fratello durante una lite: arrestato

Un uomo di 52 anni ha accoltellato il fratello al termine di una discussione iniziata per futili motivi. E’ successo a Saviano, nel Napoletano. Il 52enne ha aggredito il fratello con un coltello da cucina, colpendolo al fianco sinistro ed alla tempia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato il 52enne. Secondo i militari, il ferito non ha riportato danni più gravi perché la lama del coltello si è piegata, facendo sì che i colpi inferti non fossero mortali. La vittima è stata ricoverata all'Ospedale di Nola, in osservazione, ma non è in pericolo di vita.