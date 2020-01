Camorra, blitz antidroga a Benevento: nove arresti

Blitz antidroga della Dda di Napoli a Benevento contro il clan Sparandeo. Nove persone sono state arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone ritenute promotori, affiliati o strettamente contigui al clan Sparandeo. Per una decima persona è invece scattato il divieto di dimora. Le ipotesi di reato, contestate a vario titolo, sono associazione per delinquere di stampo camorristico e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

L'attività investigativa

Il provvedimento è stato adottato al termine di una complessa attività d'indagine iniziata nei primi mesi del 2017. In particolare, il gruppo criminale imponeva dei pagamenti alle imprese commerciali locali ed era coinvolto nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, Corrado Sparandeo curava i rapporti con clan napoletani e limitrofi, come quelli che operano a Montesarchio, e rafforzava i legami con esponenti locali dell'imprenditoria al fine di consolidare il controllo del territorio.