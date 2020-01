Minaccia e ferisce la moglie, denunciato un 63enne a Napoli

Un uomo di 63 anni è stato arrestato a Napoli la scorsa notte per aver minacciato e aggredito la moglie, rimasta lievemente ferita. E’ successo in via dei Mille, dove gli agenti del commissariato San Ferdinando sono intervenuti a seguito di una segnalazione della sala operativa. Qui i poliziotti hanno trovato l’uomo, di origini brasiliane, visibilmente alterato a causa dell’alcol, e la donna ferita. Il 63enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.