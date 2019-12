Meteo a Napoli: le previsioni del 9 dicembre

La situazione meteo in città

A Napoli nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 4.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Annuvolamenti più compatti ancora una volta in Campania e lungo i versanti tirrenici di Calabria e Sicilia, ivi con possibilità di rovesci, più probabili, diffusi e insistenti nella seconda parte del giorno: tempo più stabile e asciutto sulle province ioniche. Temperature massime in calo in Calabria e sul Nord Sicilia. Venti in graduale rotazione e rinforzo da Ponente, da tesi a forti sul basso Tirreno. Moto ondoso dei mari in nuova accentuazione: Tirreno da molto mosso ad agitato, Canale di Sicilia da mosso a molto mosso, Ionio da poco mosso a mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 4.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, sono previsti 7.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.