Spacciava e percepiva reddito di cittadinanza: arrestato nel Casertano

La guardia di finanza ha arrestato un pusher di 58 anni, sorpreso nella propria abitazione con 500 grammi di hashish, in parte già suddiviso e pronto per la vendita. I militari, però, durante gli accertamenti hanno scoperto che l’uomo, oltre a spacciare, percepiva anche il reddito di cittadinanza per 500 euro al mese. Le Fiamme Gialle hanno quindi inviato immediatamente la segnalazione all'Inps per la decadenza dal beneficio.

La perquisizione

Il 58enne è stato individuato durante un normale controllo. I militari lo hanno infatti fermato mentre viaggiava a bordo di un’auto che in passato, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata da alcuni spacciatori. L’uomo aveva con sé 400 euro in banconote di piccolo taglio. Successivamente, gli uomini della Finanza hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato la sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con il rito direttissimo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.