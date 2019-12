La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il fronte scivola verso Levante rinnovando qualche fenomeno su dorsale campana e parte della Calabria ionica. Meglio altrove anche se un nuovo vortice depressionario si avvicina da Ovest richiamando correnti da SE, foriere di locali precipitazioni sulla Sicilia orientale. Venti moderati sudorientali. Zero termico nell'intorno di 3150 metri. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,8 µg/m³.