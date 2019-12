Maltempo, allerta gialla dalle 20 a Napoli e sulla Piana Campana

Ancora allerta meteo in Campania. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità idrogeologica di colore giallo a patire dalle 20 sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 2 (Alto Volturno e Matese) per l’arrivo di piogge e temporali che, data l'evoluzione ancora incerta, potrebbero rivelarsi anche intensi in alcune aree. (LE PREVISIONI METEO A NAPOLI)

Attenzione particolare è rivolta alla Piana Campana, che potrebbe essere interessata da rovesci e temporali di moderata intensità, con possibili raffiche di vento, grandine e fulminazioni, come si legge nel comunicato.

Le raccomandazioni della Protezione civile

La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare gli scenari connessi al rischio idrogeologico per temporali, come possibili allagamenti o fenomeni franosi, e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni del vento. Raccomandazioni da mettere in atto nelle zone interessate dall’allerta anche in assenza di nuove piogge, visti i terreni già saturi a causa delle precipitazioni dei giorni scorsi.