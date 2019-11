Napoli, Whirlpool: proclamato uno sciopero per il 27 novembre

Un nuovo sciopero di 24 ore dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool è stato proclamato per domani, mercoledì 27 novembre, per "poter permettere la partecipazione in massa dei lavoratori all’incontro che si terrà al Mise alle ore 16”, ha spiegato la Rsu, Rappresentanza sindacale unitaria.

Il comunicato della Rsu

“I lavoratori Whirlpool Napoli – si legge in una nota – non si sono mai arresi, hanno sempre dimostrato di tenere a cuore le sorti e il futuro del sito produttivo di Napoli. Vogliamo una risoluzione della vertenza, chiediamo il rispetto di tutti i lavoratori e pretendiamo il rispetto dell’accordo in essere. ‘Resistere o morire’ vale anche per noi, 420 lavoratori, 420 famiglie, un Sud che non si arrende, una città che resiste. Napoli non molla”, conclude il comunicato sindacale.

Accurso (Uilm): "Domani giorno importante per l'industria campana"

"Domani sarà una giornata importante per l'industria Campana", afferma il segretario generale della Uilm Campania, Antonio Accurso. "L'incontro al Mise per Whirlpool sarà dirimente nel comprendere che direzione potrà prendere la vertenza e se l'azienda darà sostanza alla dichiarata volontà di entrare in un negoziato per una soluzione condivisa. Noi - aggiunge il sindacalista - partiamo dal rispetto del piano Italia per affrontarne le criticità e non accetteremo, come nel passato, un'ipotesi preconfezionata che non ammette confronto e mette in discussione i 420 lavoratori di Napoli più indotto".