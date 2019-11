Le Sardine in piazza a Sorrento per l’arrivo di Matteo Salvini

Il movimento delle Sardine (CHI SONO) ha fatto il suo debutto questa mattina anche a Sorrento, in occasione della visita in città del leader della Lega, Matteo Salvini. Circa 500 persone, provenienti anche da Pompei, Castellammare e Torre Annunziata, si sono radunate in piazza Veniero sotto una fitta pioggia, tutte con in mano cartoni colorati raffiguranti questi piccoli pesci, che qui prendono il nome di “fravaglie”. I manifestanti, che contestavano soprattutto la scelta dei sindaci di Sorrento e Positano di passare con il Carroccio, hanno anche intonato in coro "Bella Ciao".

Gli organizzatori: "Il nostro è un messaggio d’amore"

"Il nostro non è un messaggio d'odio, è un messaggio d'amore verso i giovani, i cittadini. Noi non vogliamo Salvini e coltiveremo la cultura contro la paura", hanno detto i promotori dell’incontro, motivando con queste parole anche la richiesta ai partecipanti di non esporre bandiere di partito. Gli organizzatori si dicono in ogni caso soddisfatti, nonostante la pioggia, il giorno feriale e l’orario mattutino, della risposta avuta in termini di presenze. Al termine del presidio, ci sono stati alcuni momenti di tensione quando la polizia ha temporaneamente formato un cordone in piazza Veniero e successivamente in piazza Lauro, lasciando poi andare i manifestanti.

Venerdì manifestazione a Palermo

È nato martedì e in un solo giorno ha raggiunto i 7.200 iscritti il gruppo "Sardine Siciliane", che si è dato appuntamento per venerdì 22 novembre alle ore 18.30 in piazza Verdi, a Palermo, per una prima manifestazione. Il fondatore del gruppo social ha fatto sapere che il movimento presto scenderà anche in piazza Duomo a Catania.

Data ultima modifica 21 novembre 2019 ore 12:27