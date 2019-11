Capri: giocatore crolla a terra, avversario gli salva la vita

Dall'isola di Capri arrivano due belle storie di solidarietà. La prima riguarda Filippo Saviano, calciatore dell'Arzanese, ieri impegnato nel match in casa del Real Anacapri (Prima categoria, girone B). Uno scontro fortuito di gioco poteva rivelarsi fatale per lui. Dopo aver battuto la testa, Saviano è crollato a terra, ma è stato salvato dall'intervento del centrocampista avversario, Luigi Buondonno, che si è fiondato ad aprire la bocca dell'attaccante della squadra ospite e ha evitato che ingoiasse la lingua. La partita, per la cronaca, è stata vinta 3-2 dai padroni di casa.

L'ospitalità

Ma la giornata difficile dell'Arzanese è poi proseguita al porto dell'isola azzurra dove è stato comunicato ai componenti della squadra che non sarebbe stato possibile rientrare a Napoli a causa del maltempo. Ed ecco qui la seconda storia di solidarietà. Sono intervenuti il sindaco di Capri, Marino Lembo, il presidente della Scuola Calcio ASD Anacapri, Adalberto Cuomo, e il direttore del Real Anacapri, Vincenzo Auricchio per fornire, in modo gratuito, una sistemazione a tutto lo staff dell'Arzanese che è stato ospitato da alcuni alberghi e da uno dei ristoranti di Capri, oltre ad aver avuto la possibilità di fruire di pulmini, funicolari e ogni altro comfort per la squadra. "É tempo di riflettere su quanto ci è stato donato in termini di umanità - ha scritto al rientro a Napoli avvenuto stamattina l'US Arzanese in una nota affidata ai social - cosa che ci ha riempito il cuore, ci ha arricchiti come persone, facendoci rendere conto che nel mondo esistono ancora persone buone. Non smetteremo mai di ringraziarvi, e soprattutto non dimenticheremo mai quanto ci avete donato, onore al Real Anacapri".