Maltempo a Napoli, semafori in tilt e niente vigili: traffico nel caos

Disagi per gli automobilisti a Napoli per le code interminabili, questa mattina, tra la zona ospedaliera e i Colli Aminei. Oltre alla chiusura di via Vecchia San Rocco per il crollo della settimana scorsa a causa del maltempo (IL LIVE BLOG), hanno influito anche i semafori in tilt e la mancata presenza di vigili urbani in alcuni incroci nevralgici, come quello tra viale dei Pini, viale Colli Aminei e via Cardinale Prisco. Da quanto si apprende, è stata necessaria anche un'ora per percorrere tratti che normalmente richiedono 10 minuti. Maltempo, allarme fiumi in Toscana ed Emilia. DIRETTA LIVE