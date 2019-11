Napoli, minaccia di far esplodere casa con la bombola del gas: fermato

Un uomo ha minacciato di far saltare in aria un fabbricato con una bombola di gas ma è stato bloccato dalla polizia e dai carabinieri. L'episodio è avvenuto nella mattina di oggi al primo piano di una palazzina in Corso Secondigliano, alla periferia di Napoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'uomo, ritenuto psichicamente instabile, è stato bloccato dalle forze dell'ordine, che hanno posto in sicurezza l'intera area, ed è stato condotto nel Commissariato di polizia di Secondigliano per essere interrogato dagli investigatori i quali intendono accertare i motivi del gesto.