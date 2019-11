Napoli, spari nella notte in via Cosenz: ritrovati 28 bossoli

La scorsa notte, intorno alle 2, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in via Enrico Cosenz, a Napoli. Sono stati ritrovati a terra ben 28 bossoli provenienti da una calibro 9 per 21 e due ogive deformate. Non è stato riscontrato alcun danno a persone o cose. I carabinieri del Nucleo Operativo Stella stanno indagando in queste ore sull’accaduto.