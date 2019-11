Pozzuoli, frana a pochi metri da una palazzina: evacuate 22 famiglie

Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che da giorni sta investendo la Campania, causando danni e disagi in tutta la Regione (IL LIVEBLOG). Nella tarda serata di ieri, 22 famiglie sono state sgomberate a scopo precauzionale da un condominio di via Barletta 28, nella zona del lungomare di Pozzuoli, in seguito al distacco di un grosso quantitativo di terreno dalla parete a strapiombo che si trova a circa tre metri dal fabbricato. Lo sgombero è stato stabilito dopo il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni di alcuni condomini, allarmati da quanto era accaduto. (PREVISIONI METEO)

L’ordinanza del sindaco

Sul luogo dello smottamento è giunto anche il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che dopo essere stato informato della gravità della situazione, ha emanato un’apposita ordinanza con la quale ha disposto l’evacuazione 'ad horas’. L’amministrazione comunale si è quindi attivata per cercare una sistemazione provvisoria ai residenti dell'intero immobile. Ora inizieranno le necessarie operazioni di rimozione del terreno, di verifica delle strutture, delle fondamenta e di messa in sicurezza del costone franato, in modo tale da eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità.