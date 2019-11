Maltempo a Napoli, si apre voragine in via Masoni: residenti evacuati

Le forti piogge della scorsa notte hanno provocato una voragine in via Masoni, a Napoli, e le famiglie residenti sono state evacuate. Lo sprofondamento della sede stradale si è verificato in un'area di un cantiere. Il presidente della III Municipalià, Ivo Poggiani, in un post su Facebook parla di "tragedia sfiorata" (SCUOLE CHIUSE - LIVE BLOG).

Le parole di Poggiani

“L'altro ieri sono intervenuti i vigili del fuoco e protezione civile per uno sprofondamento stradale su un tratto appena interessato dai lavori di rifacimento del manto stradale, ma non dei sottoservizi – spiega Poggiani - La strada viene chiusa, dopo qualche ora interviene sul posto ABC, rapidamente iniziano i lavori su condotta idrica e fognaria. Ieri sera hanno lavorato fino a tarda ora, poi si sono bloccati per la pioggia. Stanotte la quantità di precipitazioni venute giù, ha provocato una frana all'interno dell'area cantiere. Sono intervenuti nuovamente i Vigili del Fuoco, a seguito anche di perdite di gas. Hanno quindi allargato l'area di interdizione, sgomberando alcuni palazzi con molta gente che ha dormito in strada. Stanotte sono iniziati i lavori dell'Italgas e riprenderanno quelli di Abc - aggiunge Poggiani - Siamo vicini alle famiglie sgomberate, come Municipalità non andremo via dall'area interessata fino a quando non sarà risolto il problema. Ci continuiamo a prendere responsabilità su problemi non di nostra competenza, per senso di responsabilità, ma ognuno faccia la propria parte".