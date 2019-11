Meteo, le previsioni di giovedì 14 novembre

E’ in arrivo una nuova ondata di maltempo che durerà fino al weekend. Torneranno piogge molto abbondanti, temporali e situazioni potenzialmente pericolose. Saranno direttamente coinvolte le regioni del Nord, la Sardegna e l’area tirrenica. Su Alpi e Prealpi si attendono copiose nevicate, anche a quote basse sul settore occidentale. Il limite della neve scenderà sino a fondovalle e a tratti anche in pianura nel cuneese e torinese. Oltre i 1500 metri la neve sarà particolarmente abbondante con accumuli di neve fresca fino a 60-80 cm su alto Piemonte e Valle d’Aosta.

Le previsioni al Nord

Un’intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento sin dal mattino sulle regioni occidentali. Nevicate dagli 800-100 metri in calo nel pomeriggio/sera. Piogge diffuse e temporali sulla Liguria, ad iniziare dal Ponente. Le basse temperature favoriranno nevicate a quote collinari. Piogge in arrivo anche sull’Emilia Romagna e il Veneto. Acqua alta a Venezia con picco mattutino di 130 cm sul medio mare.

Le previsioni al Centro

Giornata inizialmente buona ma dalla serata è attesa la nuova perturbazione che porterà un peggioramento sulla Sardegna. Toscana, Umbria e Lazio. Rovesci in intensificazione nella notte. Neve in Appennino a partire dai 1700-1800 metri. Temperature ancora stabili e comprese tra 13 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo variabile sulle regioni meridionali ma in un contesto piuttosto buono. Qualche pioggia interesserà l’area tirrenica e l’Appennino. Temperature in aumento con massime comprese tra 17 e 22 gradi.