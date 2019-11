Voli regolari su Venezia, agevolazioni passeggeri

In riferimento alla situazione di difficoltà vissuta a Venezia per le alte maree, Alitalia conferma che tutti i suoi voli in partenza e in arrivo all'aeroporto Marco Polo di Venezia stanno operando regolarmente come da programma. Per agevolare i passeggeri che avessero necessità di modificare i propri piani di viaggio da e per Venezia, Alitalia "concede per 96 ore, fino a domenica 17 novembre, la possibilità di modificare gratuitamente la prenotazione di un biglietto da o per Venezia, se acquistato entro il 13 novembre. I passeggeri interessati potranno contattare il call center della Compagnia o l'agenzia di viaggio presso cui è stato acquistato il biglietto". (