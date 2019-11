Maltempo, domani scuole aperte a Napoli. Danneggiati 31 istituti

Scuole aperte domani a Napoli. Dopo le chiusure di oggi e di ieri disposte dall’amministrazione comunale a seguito dell'allerta meteo (IL LIVEBLOG) emesso dalla Protezione civile regionale, gli studenti giovedì torneranno tra i banchi di scuola. Nella giornata odierna, i dirigenti scolastici e i tecnici delle Municipalità hanno potuto effettuare ricognizioni nei diversi istituti per verificare gli effetti dalle forti raffiche di vento che hanno investito la città nelle ultime ore. Al termine degli accertamenti, sono stati segnalati danni in 31 scuole delle 333 presenti nel comune partenopeo. (VORAGINE IN STRADA A NAPOLI - FOTO - PREVISIONI METEO DEL 14 NOVEMBRE)

Le conseguenze del maltempo

Vetri rotti dai rami caduti, allagamenti, rigurgiti fognari, piastrelle e tegole sollevate sono solo alcune delle conseguenze che l’ondata di maltempo ha lasciato negli edifici scolastici napoletani. Le operazioni di riparazione, però, sono state portate a termine, consentendo la regolare riapertura delle scuole per domani. Le maggiori criticità si sono registrate nella I Municipalità, dove sono stati sei gli istituti danneggiati. Nessun problema invece è stato segnalato nelle scuole dell'area occidentale Bagnoli-Fuorigrotta.

De Magistris: "Sindaci lasciati soli a decidere sulla sicurezza"

"Siamo in un'epoca di cambiamenti climatici in cui è sempre più difficile fare previsioni, in cui i Governi non stanziano risorse per nuove tecnologie di protezione civile o per la manutenzione di edifici, di scuole, di strade e noi sindaci veniamo lasciati con il cerino in mano e dobbiamo decidere sulla sicurezza di tutti a cominciare dai bambini''. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che sfoga la sua rabbia tramite un video Instagram. La decisione di tenere chiuse le scuole cittadine oggi e ieri, infatti, ha scatenato diverse polemiche, ma il primo cittadino ha sottolineato che queste decisioni ''non sono prese né per divertimento né per gioco rispetto a una materia su cui ci sono pochissime certezze perché parliamo di previsioni, e spesso i bollettini che ci arrivano dalla Protezione civile delineano scenari anche molto allarmanti, con venti a 100 km orari o con piogge torrenziali. Io - ha affermato - provo a prendere decisioni equilibrate avendo come punto di riferimento principale la salute e soprattutto la sicurezza dei più piccoli. Pertanto - ha concluso de Magistris - continuerò a operare così. Ben vengano le critiche ma mi fanno un po' sorridere coloro che pensano soltanto al loro naso e non alla salute di chi gli è più caro come un bambino''.