Meteo a Napoli: le previsioni dell’11 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 11.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Il tempo tende a peggiorare sensibilmente su Campania, Calabria e Sicilia, investite dal ramo ascendente del getto subtropicale (disposto in quota da S-SO) e da sostenuti venti sudorientali nei bassi strati. Ne scaturisce una giornata contraddistinta da un'estesa copertura nuvolosa e da precipitazioni diffuse, più frequenti, probabili e abbondanti a partire dal pomeriggio

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 25.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 9.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,7 µg/m³.