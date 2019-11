Violenza nel Napoletano, parcheggiatore abusivo sfregia 24enne

Un 24enne è stato sfregiato al volto e alla pancia da un parcheggiatore abusivo 18enne all’esterno di una discoteca a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Giugliano, il ferito aveva parcheggiato in Corso Europa e si era recato nel locale dopo aver pagato la sosta. Di ritorno dalla serata, però, sulla propria strada ha trovato un ragazzo, che gli ha chiesto dove stesse andando. Il 24enne ha risposto di dover "recuperare la macchina", provocando la reazione del parcheggiatore: "Non ti conosco, tu non prendi nessuna macchina", gli avrebbe risposto. Tra i due è quindi scoppiata una lite, nel corso della quale il 18enne ha raccolto da terra una bottiglia di birra e l’ha spaccata sulla testa del proprietario dell’auto. Con i cocci di vetro ha poi ferito il ragazzo al viso e all’addome. L’aggressore è stato arrestato per lesioni gravissime, mentre la vittima è stata medicata in ospedale e ha riportato uno sfregio permanente sul volto.