Napoli, invasione di settore al San Paolo: 10 Daspo e 32 multati

Il questore di Napoli ha emesso cinque Daspo nei confronti di altrettanti tifosi, ritenuti colpevoli di aver scavalcato i settori allo stadio San Paolo durante la partita del Napoli contro il Brescia, disputata lo scorso 19 settembre. La durata dei provvedimenti va da uno a due anni. Uno degli allontanati era condannato per rapina. Altre cinque persone sono state invece denunciate per aver invaso la curva A durante la gara della squadra partenopea contro il Verona, giocata lo scorso 19 ottobre: anche per loro si è attivata la procedura del Daspo.

Le accuse nei confronti dei 32 denunciati

Nel corso di queste gare sono stati sanzionati altri 32 spettatori, a vario titolo, per occupazione delle vie d’uscita, per essersi arrampicati su balaustre o essere saliti in piedi sui sedili, per possesso di droga, per aver coperto la telecamera al momento dell’ingresso al tornello o per averlo passato insieme con un altro tifoso e, infine, per aver utilizzato il biglietto di un altro utente. Per l’identificazione dei soggetti sono state decisive le telecamere di videosorveglianza.