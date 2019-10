Rifiuti, sequestrata discarica abusiva nel Napoletano: un denunciato

I carabinieri Forestali delle stazioni di Marigliano e Roccarainola, insieme alla sezione radiomobile di Torre Annunziata, sono intervenuti in via Longola a Poggiomarino (in provincia di Napoli) per il sequestro di una discarica abusiva. All’interno dell’area di 5500 metri quadrati c’erano rifiuti stoccati in container, rimorchi per tir in stato d’abbandono, pezzi di carrozzeria, componenti meccaniche di auto, cavi elettrici, metalli, cabine, rifiuti solidi e organici di varia natura, contenitori di lubrificanti aperti ed esposti alle intemperie, taniche di liquidi al momento non identificabili e pneumatici usurati. Uno dei container, in precedenza utilizzato come rimorchio per autoarticolati, era pieno di materiale di scarto speciale pericoloso e ancora in fase di campionamento e classificazione. Il gestore dell’intera area, un 80enne di Poggiomarino, è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. L’Arpac sta effettuando i dovuti accertamenti del caso.