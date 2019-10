Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 21 ottobre

La situazione meteo in città

A Napoli bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Poche variazioni nello scenario barico a scala mediterranea: il promontorio subtropicale abbraccia ancora il Sud Italia, determinando una giornata stabile e soleggiata sulla Campania salvo locali banchi di nubi basse lungo le coste nelle ore più fresche. Nottetempo si rinnovano condizioni favorevoli alla formazione di foschie nelle valli e in alcuni settori di pianura. Temperature in ulteriore aumento sulle regioni peninsulari con punte di 27-28°C, nel Beneventano valori in flessione.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento bel tempo per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 36,5 µg/m³.