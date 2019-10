San Giorgio a Cremano, non si fermano ad alt e investono carabiniere

Un 15enne e un 16enne a bordo di uno scooter non si sono fermati all’alt dei carabinieri che avevano creato un posto di blocco a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Nella fuga hanno anche investito uno dei militari. Gli agenti hanno bloccato i due giovani, rilevando subito che erano entrambi senza casco, e li hanno perquisiti. Il 15enne aveva indosso un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Per entrambi è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo dell’Arma travolto dal motociclo è stato medicato: le sue ferite guariranno in pochi giorni.