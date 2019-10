Cannabis nello scafo di un gozzo nel Napoletano: arrestato per spaccio

I carabinieri della stazione di Boscoreale, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 59enne di Scafati, in provincia di Salerno, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo aveva trasformato lo scafo di un gozzo all'interno di un’area a ridosso della propria abitazione in un deposito di piante di cannabis essiccate da confezionare, per poi suddividerle in dosi da vendere al dettaglio. I militari, giunti nella sua dimora, hanno scoperto un vero e proprio nascondiglio per la lavorazione del fogliame, rinvenendo anche lo scafo dov'era nascosta la cannabis già pronta per il confezionamento. Hanno così sequestrato 9 chili di piante e 2,1 chili di marijuana. L’arrestato dovrà ora attendere il giudizio per direttissima.